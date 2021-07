Petřín slaví. Jeho rozhledně je sto třicet let

„Petřín byl nesmírně důležitým místem pro rozvoj Prahy,“ začíná vyprávět Jaroslava Nováková, průvodkyně Prague City Tourism. „Byl zdrojem kvalitního opukového kamene, který se tu začal lámat už v desátém století,“ pokračuje. „Vozit kámen z daleka, to bylo náročné a nákladné. Proto první kostely na Pražském hradě nebo Juditin most vznikly právě z místního kamene. Stavitelé to měli blízko, doslova co by kamenem dohodil,“ usmívá se Nováková.