Olačka nebo štrample. V Poodří mají cyklostezku popsanou místním nářečím

Většina obcí by podle Leskovjana chtěla pokračovat v navázání dalších cyklostezek. „Pokud by se v budoucnu podařilo propojit navazující hluchá místa, kde cyklostezky zatím chybí, mohli bychom po nádherné cyklostezce bezpečně projet s dětmi na kole z Jeseníků až do Beskyd. A to je nádherná vize, za kterou chceme bojovat,“ uzavřel.