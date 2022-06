Odlesk dávné slávy hradů Žebrák a Točník promlouvá i k dnešním návštěvníkům

Žebrák navštívil při svých výpravách i Karel Hynek Mácha, poprvé to bylo v roce 1831, pak následují ještě dvě další zastavení, v roce 1833 zde nejspíš vystupoval spolu s místními ochotníky. Poslední návštěva se datuje rokem 1836, kdy tudy putoval spolu s Františkem Ladislavem Riegrem, Antonínem Strobachem a Františkem Břetislavem Trojanem. Skupinku vedl Mácha a kamarádům vykládal o historii hradů, v tomto oboru byl velmi zběhlý.

Žebrák si nakreslil do soupisu Hrady spatřené v sešitě číslo tři. Existují dvě perokresby, třetí se ztratila z pozůstalosti paní J. Kronbauerové v roce 1968.

Hrad Žebrák je dominantou obce Točník, byl založen někdy v polovině 13. století neznámým členem rodu Buziců, možná to byl Oldřich Zajíc z Valdeka.

Kolem pevnosti procházela strategická stezka z Prahy přes Plzeň do Norimberka. Městečko Žebrák tu stálo před založením hradu, byla to zřejmě nevelká osada.

Pevný hrad zakoupil roku 1349 král Karel IV., byla to jedna ze zastávek na cestách do říše.

Vchod do věže a zbytek paláce hradu Žebrák

Václav IV. nechal hrad přestavět na jedno z nejhonosnějších sídel, panovník si potrpěl na pohodlí, ale když byl dostavěn Točník, přestěhoval se do přepychového sídla na vysokém kopci. Točník je označován za poslední hrad a první zámek v království. Spolu se Žebrákem tvoří symbiotickou dvojici panovníkových sídel.

Při stoupání na hrad od obce ruinu Žebráku obcházíte, takže se k ní přibližujete zezadu, ze strany při běžném pohledu neviditelné. Teprve tehdy zaregistrujete druhou hradní věž. Stojí ve stráni a je mnohem nižší. Jedná se o nejstarší šlechtické sídlo se dvěma věžemi, hlavní zvaná Vysoká je koncipována jako bergfrit, druhou zakomponovali do hradeb, střežila vstupní bránu.

Pověst vypráví, že na hradě jsou zakopány poklady, to samé se tvrdí o Točníku. Na den svatého Rufa je možné je spatřit a do půlnoci si i něco odnést. Objevuje se tu prý i Václavův duch a pokud na něho hledač narazí, musí králi vyprávět, co si o něm ve světě živých říkají.