Obnova Zámeckého kopce omezila přístup na zámek v Náchodě

Zpráva Národního památkového ústavu uvádí: „Realizací projektu dochází k opětovnému propojení národní kulturní památky Státní zámek Náchod a historického centra města Náchod - a to jak z hlediska urbanistického (regenerace významného území v centru města jako krajinného/město-tvorného prvku), logistického (obnova cestního systému, vytvoření nových přístupových cest pro pěší, vyhlídek) a také turistického (prostor pro volnočasové aktivity – procházky, cvičení, odpočinek). Zároveň se tak vyřeší i problematika z hlediska technického (stabilita a bezpečnost zámeckého kopce, který by do budoucna mohl mít i vliv na samotný objekt zámku).”