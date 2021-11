Na večerní dostaveníčka vozili Chotkové ve Veltrusech hosty na lodičkách

Mnoho návštěvníků směřuje po asfaltce Osové aleje obklopené místy těžce raněnými prastarými stromy do nitra parku. Rozkládá se na ploše skoro 300 hektarů, v létě tu můžete absolvovat komentovanou prohlídku, cestu si můžete také zpříjemnit koňobusem, což je valník tažený koňmi. Jezdí i nyní, ale lepší je spíše samopohyb, než choulení se v pokrývce.

Osová alej je dlouhá přes kilometr a půl, přímka cesty je trochu nudná, ale stojí za to pozorovat prastaré listnáče, z nichž mnohé jsou zmrzačené přírodními vlivy, takže jdete částečně alejí torz. Levá strana je převážně porostu prostá, pravá je vrostlý les, kam se záhy stáčí cesta vedoucí obloukem zpět k zámku.

Tady, od mostu se sochou Sfingy u bývalého Egyptského pavilonu zničeného v roce 1944, vstoupíte do další aleje, která vás povede přes nádherné můstky, nad nimiž by zaplesalo každé srdce malíře impresionisty. V parku je jich šestnáct, některé jsou barevné, bíle, modře či červeně natřené. Při odrazu v Mlýnském potoce, nad kterým se klenou, je to pohled přemalebný, velmi uklidňující.