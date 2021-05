Na opičí tlupy z Helfenburku muselo přitáhnout císařské vojsko

Do vnitřního hradu se vchází po dřevěném mostu.

Stavba stojí na vysokém pískovcovém ostrohu, má elipsovitý tvar se 17metrovou mohutnou věží sloužící nyní jako rozhledna. Hrad obkružuje přes 200 metrů dlouhá hradba, s ochozy a cimbuřími. Do vnitřku se dostanete přes dřevěný most nebo úzkou puklinou ve skále, která vás dovede na nádvoří.

Prelát začal králi vyčítat jeho zhýralý život a absenci královských povinností. Na hrad se uchyloval před královým hněvem, Václav ho roku 1384 zbavil kancléřství a uvěznil na čas na Karlštejně. Jejich spor vyvrcholil smrtí Jana z Pomuku (1393), generálního vikáře, kterého nechal král mučit a posléze hodit do Vltavy.

Jenštejn uprchl před králem do Říma, kde skonal v roce 1400. Václava skolila mrtvice na Novém hrádku u Kunratic roku 1419. Poté zachvátila na dlouhá léta království husitská revoluce.

Hrádku se začalo říkat i Opičí, to když se v rozvalině usídlily opice, které měly utéci jakémusi šlechtici, jenž si je přivezl z cest. Prý se velmi rozmnožily, začaly terorizovat v tlupách okolí, na sousedící vsi činily nájezdy, z čehož byli domorodci zděšeni.

Podobné tvory nikdo nikdy neviděl, a co jiného to může být než samotný satanáš. Nakonec muselo vytáhnout do pole císařské vojsko, hbité zlodějské potvory obklíčilo a zpacifikovalo. Svědectví o tom vydal páter Bohuslav Balbín, velký jezuitský učenec a znalec poměrů v království.