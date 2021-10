Mohutného žulového Slouhu nad Přišimasy prý v kámen zaklela zlostná selka

Takže nad vsí u lesa se tyčí bizarní kameny porfyrické říčanské žuly středočeského plutonu. Pro téměř sto procent návštěvníků jsou to ale jen obří šutráky, oku lahodící a údiv vyvolávající.

Na Přišimasy navazuje obec Skřivany, z té vede naučná stezka po žluté turistické barvě k prvnímu obřímu šutráku. Je to téměř po rovině, vede tudy i cyklotrasa.

To si tedy nezasloužili.

Jeden z kamenů, váhu měl přes 280 kilo, si usmysleli převézt jako památník Jana Husa v Českém Brodě. Byla z toho pořádná lapálie, od března roku 1920 začali s přepravou parní oračkou občané z Limuz. Ale půda byla rozbahněná, tak se čekalo, až ztvrdne. To se stalo až na podzim, oračku jim zapůjčil sedlák z Hořic. Reprofoto přepravy je rovněž na infotabuli. Památník v Brodě vztyčili až 6. července 1921.

Na Klepcích se těžil kámen na obnovu vyhořelého Národního divadla. K balvanům se vážou různé legendy, jak by ne, některé fantazii docela rozjitří.

Důležitý je ale žulový Slouha, balvan měřící na délku i výšku 8 metrů, do šíře má 3 metry.

Jednoho rána vyhnala selka na Klepec svého slouhu se stádem ovcí. Přes den všechno probíhalo normálně, když se ale začalo smrákat a chlap s ovcemi nikde, popadl babu vztek. Zahrozila ke kopci a zavolala: Bodejž bys tam zkameněl! Sotva slova vyřkla, stádo se začalo měnit na kameny. Slouhovi docvaklo, že něco není v pořádku a taky měl hned nakročeno do pryč. Jenže kletba ho dostihla a teď se na něho chodíme dívat. Co se stalo s babou, se neví.

Okolo měl Slouha to své zakleté stádo, jenže to padlo za oběť kameníkům z Rostoklat. Jakýsi Michálek s pomocníky je rozmlátili na stavbu silnice z Prahy do Kolína a na stavbu mostů v Poděbradech a Praze.