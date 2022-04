Malý kopec Lipská hora rozhodl velkou bitvu v českých dějinách

Výsledek líté řeže je dodnes pro mnohé traumatizující. Ve škole nás učili, že to byl konec husitské revoluce. Nápisy na deskách umístěných na homolovité mohyle to podtrhují. Ale v bitvě, ke které vůbec nemuselo dojít, vyhráli husité nad husity.

Od památníku je hezký výhled do kraje, svah hory, spíše kopce, je povlovný. Terén částečně pokrytý stromy, vlevo od mohyly rostou ovocné sady. V popředí se rozprostírá vsi Lipany se zanedbaným zámkem, o kus dál vykukuje věž kostela ve Viticích, na dřevěnou zvonici stojící na hřbitově se jistě běžte podívat.

Vojska obou uskupení se sešikovala do bojových postavení na svahu Lipanské hory v pátek 28. května. Jejich vůdci se sešli k jednání. V jednotě panské byli krom pánů, tedy vyšší šlechty, také rytíři, zemané, měšťané z královských i poddanských měst, umírnění husité i katolíci.

Musela to být obrovská síla vojska, když se díváte do krajiny a představíte si, že na celkem malém území stálo proti zemské panské hotovosti tvrdé jádro fundamentálů, profesionální armády sirotků a táboritů, doplněné hotovostí z mnoha husitských měst – blízkého Kolína, Kutné Hory, Klatov, Písku, Prachatic…

Dohromady dali asi 10 tisíc pěších, na 700 jízdních, a 480 bojových vozů. Velmi jim chyběl Jakoubek z Vřesovic se svými 2000 muži, v té době pragmaticky obléhal Kostomlaty pod Milešovkou, čímž na jednu stranu vázal severočeské katolíky, na druhou čekal, jak to dopadne. Po bitvě uznal Zikmunda Lucemburského českým králem a ten se mu bohatě odměnil.

Na obou stranách stála profesionální armáda, kterou tvořily organizované a disciplinované jednotky, nebyly to žádné houfce „hurábojovníků”. Pěší se doplňovali s jízdními, velkou sílu představovali střelci z ručních zbraní, k tomu přispívalo dělostřelectvo.

Husitská strategie byla spolu s překvapivými taktickými manévry a využitím vhodného terénu čelit proti obrněným jezdcům. Obvykle je donutili hnát koně do kopce a pak je z vozové hradby a svými lehkými jízdními oddíly zdecimovat. Takováto dvě vojska proti sobě stála u Lipan.

Radikálům ale přicházely špatné zprávy. Nečekaně nepřijeli se svými oddíly Mikuláš Trčka, Petr Zmrzlík, Matěj Salava z Lípy a další. Na pěších i jízdních to byla velká ztráta.

Táboři byli z prohlášení svého vojevůdce totálně v šoku a byl zázrak, že se svými třemi sty jezdci ujel z ležení. Pro radikály to byla velká ztráta na živé síle. Tento incident je velmi zarputil, poté již nebyli přístupni žádnému jednání. Přitom jim protivníci navrhovali ustavení centrální vlády s plným zastoupením, což by situaci v zemi určitě při dodržení pravidel uklidnilo.

Nakonec se kolem 15. hodiny zástupci táboritů a sirotků zvedli a odjeli ze stanu do svého ležení. Podle kronikáře jeden z nich zvolal „Tak a teď rozhodnou pěsti!“ A ty dopadly velmi tvrdě.

Protože obě strany používaly stejnou taktiku, rozhodli se koaliční hejtmani ke lsti. Začali se s vozy přesouvat k nedalekému Českému Brodu, což vypadalo jako ústup. Toho se chytli nabuzení radikálové, otevřeli svou vozovou hradbu a řítili se svahem na nepřítelem. Ten ale náhle srazil vozy do bojového postavení a do mezery mezi útočícími se vyhrnula nedaleko ukrytá jízda, která vnikla do vozové hradby.