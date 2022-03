Lezci si mohou vyzkoušet novou ferratu na Hněvíně

„Kromě samotných ferrat chceme dál revitalizovat území směrem k jeskyni na Hněvíně. Zaměříme se na přístup do jeskyně jako takové, chceme tam udělat dřevěnou terasu se zábradlím a směrem do jeskyně schodnice, aby byl přístup do ní pro návštěvníky komfortnější,“ popsal náměstek primátora Marek Hrvol (ProMost), který trasu ferraty vyzkoušel mezi prvními lezci.