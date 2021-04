Kynžvartský trojúhelník tvoří zámek, ruina hradu a lázně

Metternich byl nejen politikem, ale i velkým milovníkem umění. Určitě oceníte rozsáhlé sbírky Kabinetu kuriozit. Na 2000 exponátů uspořádal Karel Huss, (1761-1838) poslední chebský kat, který po ukončení popravčí činnosti přešel jako vyhlášený regionální badatel, sběratel i léčitel do knížecích služeb coby správce zámku a kustod Metternichových sbírek.

Ne vše jsou originály, padělky byly velkým byznysem už celá staletí, viz ostatky svatých. A kníže několikrát sedl podvodníkům na lep. Od května 1945 do října 1946 na zámku sídlilo velitelství 3. americké armády, o rok později přešel do majetku státu a zpřístupnili ho.