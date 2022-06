Kokořínsko, Zubrnice i Úštěk. Výletujte jako Rebelové

Tvůrci filmu si vybrali opravdu krásné lokace. Natáčelo se například v Kokořínském dole, a to přímo nedaleko hradu Kokořín. Zde si filmaři zvolili pro natáčení restauraci U Rybníka (ve skutečnosti hospoda u Grobiána), kterou provozuje Terezin tatínek (Tomáš Hanák) a ve které rovněž bydleli.

Za lupičem Klemperou do jeskyně romantického Kokořínska

V ní také Hanák obsluhuje sympatickou Alžbětu, která k jeho překvapení vypije pivo na ex a později ve filmu hraje jeho partnerku. A zatímco ve filmu je Alžběta Terezinou novou maminkou, skutečné herečky jsou sestrami. Postavu totiž ztvárnila Soňa Norisová.

Štáb se přesunul i do blízkého Mšena do Městských lázní, kde se Tereza s Buginou (Alžbeta Stanková) také učily na zkoušky.

Filmaře okouzlilo také historické město Úštěk. Tady se natáčelo převážně na Mírovém náměstí u kostela sv. Petra a Pavla. A snímků tu najdeme hned několik. Tereza, Bugina a Julča vcházejí do kostela a shánějí se u faráře (František Němec) po třech klucích, kteří by zde měli podle Šimonových slov restaurovat sochy.

Když odchází, spustí se déšť a Tereza se bosky a s písní Ššš vydává do poloprázdných úštěckých ulic. Na náměstí se točila i scéna v obuvnictví či záběr, kdy Tereza s otcem a Alžbětou opouštějí zemi a míjejí tanky. V ten moment zazní píseň Řekni, kde ty kytky jsou.

Filmaři pro svůj scénář také potřebovali malebnou železniční zastávku, odkud bude jezdit Tereza do školy. K tomu posloužila zastávka v Zubrnicích. Právě tady proběhne i první setkání Terezy se Šimonem. Kluci mají původně namířeno až do Kostelce, ale nakonec vystoupí právě tu.

V Zubrnicích dnes nalezneme malé muzeum. Budova a okolí stanice jsou stylizovány do dob předválečných a těsně poválečných filmů, jako například Přednosta stanice. Je zde možné vidět dobovou čekárnu pro cestující nebo dopravní kancelář. Nachází se tu i modelové kolejiště stanice Levín, kde se mimo jiné natáčel film Páni kluci (1975).

Pro natáčení byl také využit bývalý zubrnický hřbitov vedle kostela sv. Máří Magdalény. A to pro scénu, kde Šimon seznamuje děvčata se svými kamarády. Julča při pohledu na Emana omdlí, neboť jí připomíná její oblíbenou knižní postavu, Olivera Twista.

„Přej si, co chceš, zlatý důl nebo věž, sladkou sůl, smutný ráj, suchý déšť.“ Píseň Stín katedrál samozřejmě nemohla zaznít nikde jinde než v kostele, přesněji řečeno v kostele ve Zlonicích. V jeho prostorách se ocitne ústřední dvojice filmu ve svých představách o společném svatebním obřadu. Odehrává se tu i scéna, kdy Šimon tuto píseň hraje na varhany.

Natáčelo se zde hned několik scén z filmu. Právě tady kluci uspořádali oslavu pro čerstvé maturantky a zazněla Šimonova píseň Já budu chodit po špičkách. Jako zajímavost můžeme uvést, že Révai ve filmu nezpívá svým hlasem, nýbrž hlasem Bohuše Matuše. Poté, co jsou kluci nahlášeni, také z těchto míst utíkají před policií. Bob a Eman naskočí na nákladní vlak a podaří se jim podle plánu odjet do San Franciska.

Šimon takové štěstí nemá. Rozhodne se odjezd oddálit a vrátit do restaurace za Terezou, kde jej pozná dvojice policistů. Vězení, ve kterém následně skončí, se točilo ve Vazební věznici v Ruzyni.

Kamera zavítala i za Prahu do Nučic na pouť, kde zazněla Buginy píseň Mně se líbí Bob. No a zábava v kulturním domě se přesunula ještě dál do Nové Vsi pod Pleší.