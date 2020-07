Klášter Sankt Florian ohromí knihovnou, ale i varhanami geniálního skladatele

První písemné zmínky o svatostánku pochází z roku 819, kdy byl již významným poutním místem. Uvádí se ale, že se v místech původního kostela nacházel i menší klášter. V 11. století zde vyrostl románský kostel, a to hlavně díky iniciativě pasovského biskupa Altmanna. Jím povolaný řád augustiniánů zde vystavěl roku 1071 klášter. Přestože je sv. Florián patronem hasičů, právě ohnivý kohout přinesl klášteru roku 1235 plamennou zkázu, po níž následovalo zbudování kláštera nového.

Současná barokní podoba kláštera pochází ze 17. století. Až do své smrti v roce 1708 zde pracoval stavitel Carlo Antonio Carlone, v jehož stylu a vizích pak pokračoval Jakob Prandtauer. Z jeho práce je k vidění například mramorový sál v jižním křídle nebo budova konventu, nejvýznamnějším projektem tohoto mistra je však mohutný klášter Melk, na kterém pracoval od roku 1702 do konce svého života.

Unikátním pokladem zde vzniklým je tzv. Obří Bible sv. Floriána z let 1140–1150 o rozměrech 66 x 48 cm napsaná latinsky na pergamenu a bohatě ilustrovaná. Některé její listy se během let poztrácely, poslední nálezy z hornorakouského poutního kostela Maria Schöndorf se datují dokonce až k roku 2019. Knihovna slouží i k badatelským účelům.

Novodobá historie zasáhla do života kanovníků. V lednu 1941, kdy opatství zabralo gestapo a mniši byli přesunuti do kláštera Pulgarn, Goebbels plánoval na přání Hitlera zřídit kulturní centrum, ve kterém měly ony velké varhany hrát do ucha příznivcům nacismu.