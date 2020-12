Když se jedna z nejatraktivnějších tuzemských lokalit, rašeliniště Soos, zahalí do bílého hávu

Donedávna byla rezervace od konce listopadu do března uzavřena, nyní je přístupná i v zimě, ale jen za příznivých povětrnostních podmínek, které v těchto dnech podle vyjádření Kateřiny Wünschové z františkolázeňského Městského muzea úplně nepanují. Na povalových chodnících je námraza, která by mohla způsobit úraz.

„Během prosince je naučná stezka rezervace Soos přístupna veřejnosti denně od 8 do 16 hodin. Pokladna a prodejna suvenýrů je uzavřena a úhrada vstupného je možná pouze platební kartou přes návštěvnický „kiosek“. Otevření stezky je závislé na povětrnostních podmínkách, proto sledujte aktuální informace na facebookovém profilu Městského muzea Františkovy Lázně. V případě nepříznivého počasí (námrazy, sněhu) bude stezka uzavřena. Vstupné: Dospělí 50 Kč, děti do 15 let zdarma,” informuje web muzea.