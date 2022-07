Karlovy Vary z výšky. Okolní příroda je plná rozhleden a vyhlídek

Do okolní přírody protkané sítí pěšin i značených cest se dostanete rovnou z Vřídelní kolonády, odkud záhy začnete stoupat bez ohledu na to, na jakém břehu řeky se nacházíte. Za výhledy vás v obou případech dovede většinou žlutě značená trasa.

Od zprovoznění necelého půl kilometru dlouhé lanovky, díky níž „ušetříte“ více než sto šedesát šest výškových metrů, uplyne začátkem srpna sto deset let. Až do 60. let minulého století však jezdila jen od dubna do září, protože otevřené vozy znemožňovaly celoroční fungování. To se zavedlo až po rekonstrukci, jejíž součástí byla také výměna vozů za kryté. Další oprava pak proběhla v 80. letech.