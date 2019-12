Kam o víkendu s dětmi: Vyzkoušejte si vánoční pokusy, oslavte advent ve skanzenu

Zpříjemněte si poslední adventní víkend pohádkou. Vyrazte s dětmi na Plechárnu, kde se stanete svědky dobrodružného příběhu s vánoční tematikou. Seznámíte se s Karlem, foukanou ozdobou ve tvaru sněhuláka na stromečku, který se chce oženit s Evičkou na druhé straně. Stihnou to ještě před rozsvícením stromu? Přijďte to zjistit. Více se dozvíte zde .

Vánoce jsou už opravdu za rohem, naladit se na ně můžete například na výstavě betlémů v Toulcově dvoře. Pokocháte se exponáty z řad lidové tvorby, vyrobené zejména z takových materiálů jako je perník, dřevo, papír, šustí nebo korálky. Pokud byste výstavu o víkendu nestihli, můžete ji zhlédnout až do konce roku. Další informace najdete zde .

Pokud ctíte tradice, vyrazte na předávání betlémského světla, které je symbolem klidu, míru nebo pospolitosti. V Praze si pro svůj plamínek budete moci dojít hned na několik míst. V sobotu se bude betlémské světlo rozdávat třeba na Náměstí Míru, můžete si pro něj s dětmi přijít také do pražské zoo a podívat se i na zvířátka. Podrobnosti naleznete zde .

Seznamte se těsně před začátkem Vánoc s tradicemi a zvyky tohoto svátečního období. Vyrazte o poslední adventní neděli do skanzenu v Kouřimi, kde si připomenete Vánoce takové, jak je slavili naši předci. Návštěvníci všech věkových kategorií se budou moci zapojit do řemeslných dílen, v nichž si vyrobíte například slaměné řetězy na stromeček nebo ozdoby ze skleněných korálků. Více informací najdete zde .

Mlsání si užijete jistě přes Vánoce do sytosti. Pokud to ale už nemůžete vydržet, vyrazte na projížďku historickým vlakem z Tábora do Bechyně a zase zpět. Po cestě proběhne komentovaná degustace čokolády, v cíli pak naleznete tematickou čokoládovou dílnu. Zpáteční cesta nabídne třeba kvíz o ceny. Více informací zde.