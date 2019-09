Kam o víkendu s dětmi: Proběhněte se zoo, poznejte život předků

V rámci Dvořákovy Prahy se v sobotu uskuteční tradiční odpoledne pro rodiny s dětmi. A nejen s hudební tematikou. V prostorách Anežského kláštera budete moci vyrazit na workshopy, které vás zavedou do časů Antonína Dvořáka. Seznámíte se s někdejším oblékáním a obecně způsobem života. Děti si vyzkoušejí tanec nebo poznávání hudebních nástrojů. Další informace najdete zde .

Na sobotu hlásí pěkné počasí. Pokud se nepokazí a budete si chtít užít chvíle na čerstvém vzduchu, vyrazte na 16. ročník turistického pochodu Po stopách kocoura Mikeše v Ladově kraji. Připraveno je několik tras, přičemž tu nejkratší desetikilometrovou z Mnichovic do Hrusic a zpět by měly s přehledem zvládnout i větší děti. Setkáte se i s Mikešem, čuníkem Pašíkem nebo kozlem Bobešem. Více najdete zde .

Plzeňské Muzeum loutek slaví 10 let od svého založení. V sobotu můžete přijít a blahopřát mu, připraven je netradiční program, který čítá například komentované prohlídky expozic. V nich se dozvíte zajímavosti z historie loutkářství. Pro děti je připravena výtvarná dílna, kde si budou moci loutky vyrobit nebo zhlédnout divadelní představení. Co dalšího vás čeká, se dozvíte zde .

O víkendu končí Dny evropského dědictví. Jejich součástí budou také sobotní Loretánské slavnosti, které se konají v Rumburku, a které slibují bohatý program pro rodiny. Budou to například komentované prohlídky s průvodcem, tvořiví jedinci mohou navštívit několik dílen. Budou se vyrábět šperky z korálků, linoryty, na pořadu dne je i zdobení perníčků. Podrobný program najdete zde .

Vyrazte do středověku. Žádný stroj času není třeba, jen si o víkendu zajeďte na hrad Bezděz. Skupina historického šermu chystá pro návštěvníky představení, bude se bojovat, zpívat, ale i tančit. Na nádvoří se můžete pokochat ukázkami kovářského řemesla, chybět nebude ani občerstvení. Více informací najdete zde .

Vyrazte o víkendu na netradiční prohlídky zámku v Náměšti nad Oslavou. Letošním tématem je Zámek ve znamení Měsíce, to i s ohledem k významnému jubileu 50 let od přistání na Měsíci. V několika scénách s herci se dozvíte zajímavosti nejen o samotném zámku, ale i dalších historických událostech s humorem i nadsázkou. A nemusíte se obávat, prohlídky jsou vhodné pro úplně všechny věkové skupiny. Informace najdete zde .

Dny evropského dědictví o víkendu zavítají také na hrad Šternberk. V sobotu budou připraveny rozšířené prohlídky, provázet památkou budou průvodci oděni do historických kostýmů. V přímém přenosu uvidíte, jak probíhá obnova historických skvostů v interiérech hradu, na dotazy návštěvníků odpoví také restaurátoři. Více informací najdete zde .

Jak se připravovali na příchod podzimu a zimy naši předci? Přijeďte to zjistit do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Těšit se můžete na ukázky činností, které se z všedního života už vytratily. Akce bude letos zaměřená na sklizeň brambor a jejich zpracování, k vidění proto bude vyorávání brambor, sběr, třídění a tak dále. Dále to budou ukázky mletí mouky a pohanky nebo kovářské práce. Více najdete zde.