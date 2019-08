Kam o víkendu s dětmi: Oslavte Hradozámeckou noc, vyrazte do pohádkového lesa

Po úspěšných žních se konají dožínky. Co s sebou tato lidová slavnost přináší, se můžete dozvědět první zářijový den na zámku Ctěnice. Program se zaměřuje především na děti, které budou moci navštívit tvůrčí řemeslné dílny s ukázkami práce mlynáře, vyzkoušejí si točení na hrnčířském kruhu nebo si zadělají a upečou kvasový chléb. Dospělí se zatím budou moci občerstvit u stánků s pivem či vínem. Více naleznete zde .

Do celorepublikové akce Hradozámecká noc se v sobotu zapojí také Chvalský zámek. Návštěvníci se v podvečer mohou těšit na pohádku o Šípkové Růžence, uskuteční se také tematické komentované prohlídky s princezninou chůvou, která vás provede od sklepa po půdu. Navštívíte také novou výstavu nazvanou Chaloupka na vršku. Co dalšího vás čeká, najdete zde .

V sobotu se v píseckém hřebčinci koná den otevřených dveří. Znamená to bezplatné prohlídky stájí, připravena budou vystoupení koní nebo několik soutěží o hodnotné ceny. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také zemědělskou techniku, děti se mohou svézt na ponících nebo navštívit workshop animovaného filmu. Více informací naleznete zde .

Přeneste se do doby vlády krále Jiřího z Poděbrad. Navštivte o víkendu zámek Zbiroh, kde se uskuteční velkolepá bitva, na které možná nebude chybět ani drak. Doprovodný program pak nabídne šermířské potyčky, hudebníky i tanečníky a nemůže samozřejmě chybět dobové tržiště s občerstvením. Další informace najdete zde .

Prožijte v rámci Hradozámecké noci jeden z nejznámějších literárních příběhů. Navštivte zámek v Libochovicích a vstupte do světa inspirovaného Třemi mušketýry Alexandra Dumase. Po boku slavných postav se ale objeví i zvoník Quassimodo nebo sličná Angelika. Návštěvníky poté čeká ještě druhé představení, které už je ale vhodné spíše pro dospělé. Více informací zde .

Vydejte se v sobotu na historickou slavnost do Moravské Třebové a přeneste se do středověku. Návštěvníkům se představí šermíři, kejklíři, sokolníci, trubadúři, ale i alchymisté se svou laboratoří. Dozvíte se, jak se v minulosti žilo či jak se tančilo na slavnostech. Chybět nebude ani středověká krčma s občerstvením. Další informace najdete zde .

Zaskočte si s dětmi do pohádky. Vyrazte do zámeckého parku v Telči, kde je připravena soutěžní trasa. Potkáte na ní rusalky, vodníky i skřítky, kteří si pro návštěvníky chystají zábavné úkoly, třeba poznávání jedovatých bylinek a mnoho dalšího. Za splnění pak dostanou drobný dárek. Více informací najdete zde .

Poslední srpnovou sobotu je na zámku Bítov připravena speciální prohlídka. Od 19:00 hodin do půlnoci můžete samostatně vyrazit nočním pivovarem, dále pak do hladomory a mučírny nebo do zahradní kaple. Na hradním nádvoří potěší návštěvníky kejklíř, děti navštíví také bílá paní, v dílničce si pak budou moci vyrobit lucerničky, které jim při prohlídce budou svítit na cestu. Více informací zde.