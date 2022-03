Johanka, manželka husitského krále Jiřího z Poděbrad, byla i úspěšnou válečnicí

Území Rožmitálu (německy Rosenthal čili Růžové údolí) bylo osídleno podle archeologických nálezů již v 10. století. Písemně je osada zmiňována v roce 1265. Hrad, kolem nějž vzniklo město, nyní asi se 4300 obyvateli, nechal vystavět Oldřich z Rožmitálu. Jako třetí majitel panství je zapsán Protiva z Rožmitálu, ten daroval půlku panství i města Pražskému arcibiskupství, to znovu získalo po roce 1989 hradozámek zpět.

Věž rožmitálského zámku. Kéž by v takové kondici byla celá stavba.

Když přišly husitské války, Rožmitálští o majetek přišli, ale po delší době se panství zase podařilo zcelit. To tu sídlil bratr Johany pan Jaroslav Lev, vzdělanec a politik ve službách Jiřího z Poděbrad. Rožmitálové se zadlužili a museli své panství prodat Floriánovi z Gryspachu, jehož vnuci o majetek přišli po Bílé hoře.

Manželky panovníků na českém trůně většinou stály ve stínu svých mužů, i když ale třeba Přemyslovny také hýbaly dějinami. Většina jich hlavně podporovala charitní záležitosti, zapojeny byly i do církevních.

Jiří z Poděbrad se dostal na trůn v době, kdy byla podepsána takzvaná basilejská kompaktáta, podle nichž měli v zemi svorně žít kališníci i katolíci. Jenže to byla i doba bezvládí, po Lipanech se začaly rozmáhat panské spolky, landfrídy, kde se dávali dohromady šlechtici, kteří již chtěli v zemi klid a mír. Přesto se ale v zájmu přerozdělení majetku občas pustili do sebe, to se rvali jako psi o kost.