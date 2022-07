Jednou z nejkrásnějších barokních zahrad se pyšní zámek v pražské Troji

Uměnímilovní majitelé chtěli, aby se u nich líbilo nejen lidem, ale i koním, postavami z řecké mytologie nechali vymalovat konírny. Co na to zvířata, se neví, jezdcům se to určitě líbilo.

Roku 1842 přešel do vlastnictví generála Alfreda, knížete Windschgrätze. Mezi vojáky byl generál velmi oblíbený, byl i výborný vojevůdce. Traduje se jeho účast při povstání v Praze v revolučním roce 1848. Rakouští dělostřelci byli vyhlášenými po celé Evropě jako jedni z nejlepších. Pokud by chtěli město poničit, určitě by to zvládli.