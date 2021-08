Hrad Litice byl pro Jiřího z Poděbrad jeho „Karlštejnem“

Jméno Litice, prý dle lítých žen, přenesli Drslavici z prastarého sídla rodu, hradu Litic u Plzně. Nedaleký Potštejn nese název podle hradu u Žinkov. Několikrát byly v zástavě, jako královské je vykoupil Karel IV. Královským majetkem zůstaly do 40. let 14. století, nakrátko hrad získali Lichtenburkové. Roku 1371 hrad získal Boček z Kunštátu. Na jeho pravnuka Jiřího z Poděbrad hrad nejvíce upomíná, za jeho panování získal výsadní postavení.

Vladař doufal, že na Liticích shromáždí všechny korunovační klenoty a zemské desky. Představoval si to jako druhý Karlštejn, to se nepodařilo. Litice se staly pro mnohé odpůrce velmi těžkým vězením. Jiří byl král, třebaže ne z rodu královského, který usiloval o prestiž, zároveň byl velmi dobrý účetní, škudlivec, ale liška podšitá a lstivá, uměl to hrát na všechny důležité strany.