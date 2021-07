Hornické muzeum v Podkrušnohoří láká na světový unikát

Většinu exponátů darovala muzeu po ukončení hlubinné těžby v dolu ČSA těžební společnost Severní energetická ze skupiny Sev.en Energy.

Kromě důlního vlaku s drážkovými kolejemi a závěsnými vozíky, razicího kombajnu a náhradních dílů putovalo z dolu do muzea také další důlní vybavení, jako jsou telefony, sebezáchranné přístroje, lampy, osvětlení a další nezbytnosti, bez kterých by expozice nebyla autentická. To vše za zhruba 1,5 milionu korun.