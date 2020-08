Dvakrát zapálen, vyrabován, zpustošen, přesto to Hartenberg nevzdává

Čtvrthodina lesem od vlaku a stojím před pokladnou u vchodu do Hartenbergu. Hrad si zachovává původní jméno, osada se přejmenovala na Hřebeny. Moc lidí sem nechodí, ruina není tak známá, přesto tu býval v letních měsících čilý stavební ruch, letos kvůli koronaviru tu pracuje jen malá parta dělníků.

Interiéry hradozámku, místnosti jsou zatím prázdné, není nic, co by se zachovalo.

Na hradě je práce jako „na kostele“, nynější vlastník, soukromník Bedřich Loos věří, že se mu dílo podaří uvést do provozuschopného stavu. Zatím to vypadá, že cena Patrimonium pro futuro za záchranu památky, udělená v roce 2016, je více než oprávněná.

S výbornou a milou průvodkyní Jaroslavou procházím rozsáhlými prostory hradu. Moc k vidění toho tu zatím není, ale podle historických snímků to tu bylo opravdu nádherné. Zasloužili se o to hlavně Auespergové v 19. století.

Poslední šlechtickou majitelkou byla Františka Skopalová, její fotografie tu také uvidíte, to byl ještě objekt nádherně vybaven. Po konci války ji vyhnali a začala totální devastace. Hrad schramstl stát, vše se rozkradlo a co nešlo odnést, to se úmyslně zničilo.