Dobrošovská pevnost po třech letech rekonstrukce nabízí zcela novou expozici

Železobetonové opevnění táhnoucí se podle značné části hranic a doplněné ve vnitrozemí několika dalšími liniemi lehkých objektů je od doby vzniku, a hlavně jeho vynuceným opuštěním, neustálým tématem dohadů. Měli jsme se bránit hitlerovskému Německu? Jak dlouho by obránci vydrželi? Vylámal by si nepřítel na nedostavěném a hlavně nedozbrojeném betonovém valu zuby? Otázek stovky, pak přišel Mnichov a kolem pevností se hrnuly do vnitrozemí německé sbory.