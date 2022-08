Do Želiva nejen za duchovnem, ale i za dobrým mokem

Želivka, jedna z nejčistších českých řek, přivádí vodu do nádrže, z níž se bere pitná voda pro Prahu. Do 13. století se jí říkalo Sázava, jméno Želivka se objevuje ve 14. století podle osady a kláštera, v roce 1144 tu stál hospodářský dvůr Selev. Odtud dále přešel název z osobního jména Želej na Želejov, Želejev, Želév až na Želiv (zdroj: Zeměpisná jména Československa).

Kláštery měly právo várečné, proto je na obrazech z těch dob většina mnichů vyobrazena coby bečky v sutaně opásané šňůrou. Rovněž i sochy jsou poněkud více do šířky. Ostatně, přestože Jana Husa zpodobňovali umělci jako asketického, opak byl pravdou. Sám kazatel prohlašoval, že musí jezdit kvůli své tloušťce na mezku, pro koně by byl velkou zátěží.

Od Trčků vykoupil klášterní obec strahovský opat Lohel v roce 1622, tedy po Bílé hoře, to byla řada majetků na prodej. O 20 let později byl znovu klášter samostatný, ale válka v Evropě pokračovala, v letech 1645 a 1646 tu řádili Švédové, je neuvěřitelné, co jejich armády vše způsobily. Následovala velká obnova, v roce 1712 ale klášter zničil požár. Pak se zvedl se Santinim znovu do nebeské krásy. Další oheň tu řádil v roce 1907, pak byl dlouho klid, než začala řádit Státní bezpečnost.