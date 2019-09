Chodník slávy mají i na Vysočině. O hvězdu je mezi celebritami tlačenice

Od nápadu k realizaci to sice chvíli trvalo, ale v roce 2002 se skutečně před restaurací Jiřího Rauše na chodníku objevila první „hollywoodská“ hvězda. „Za dosažení 421 kg živé váhy“ ji dostala tehdy velmi populární kapela Maxim Turbulenc. Tenkrát se ještě leckdo nad nápadem ušklíbal. To víte: Amerika, chodník slávy a tak podobně.

„S hvězdným nápadem vlastně přišli kamarádi, kteří do naší restaurace léta jezdí. Od mnohých z nich jsme zde už měli podepsané zdi, fotografie, dokonce hudební nástroje či zlaté desky. A tehdy to byl Michal David, Jiří Vondráček, Markéta Hrubešová, Pavel Nový a Lešek Semelka, kteří přišli s tím, že by to chtělo něco jiného a u nás v té době nevídaného,“ popisuje Rauš. Dodal, že právě tato partička se tenkrát usnesla, že jediné, co Bíteši ještě chybí, je chodník jako v Hollywoodu.