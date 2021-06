Březnice byla svědkem tajného sňatku, císař se ženy nezřekl ani výměnou za polský trůn

Vzpláli doslova jako vích, i když to slovo už asi málokomu co řekne. Místodržící český, císařský syn a pozdější tyrolský král Ferdinand II. se na březnickém zámku roku 1557 tajně oženil s Filipínou Welserovou. Potají musel z toho důvodu, že nevěsta byla neurozeného původu, a to se nesmělo. Ale byla chytrá, krásná a sečtělá, krom toho bohatá.