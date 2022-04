Zříceniny Lužických hor. Přírodou za výhledy i historií

Ten se tady z vytěženého pískovce skutečně vyráběl. Těžba na místě hradu, z přelomu 13. a 14. století, který měl střežit obchodní stezku z Žitavy do Čech, probíhala už odpradávna. V době, kdy sídlo plnilo svůj účel, se kámen lámal v jeho okolí, ale po opuštění hradu na konci 16. století se začalo těžit i pod ním.

Když z někdejšího sídla zbývaly jen ruiny, kvůli bezpečnosti dělníků musely být jeho pozůstatky odstřeleny. Těžba pokračovala i na konci 19. století, kdy tady v sezoně pracovala až stovka zaměstnanců. Kámen museli lámat ručně železnými klíny, protože střelný prach by skálu příliš poškodil. Na rozlehlé terase stávala hospoda. Ročně z materiálu vzniklo na šest set mlýnských kamenů, z nichž většina se vyvezla do Ruska, Německa a Skandinávie. Těžba skončila v roce 1910, poté, co došla surovina.