Zikmundova vila se pro veřejnost otevře od září

Jako by se ve zlínské vile nedávno zesnulého cestovatele Miroslava Zikmunda zastavil čas. I několik let po jeho přestěhování k partnerce na druhou stranu města je vše na svém místě. I po jeho skonu 1. prosince 2021 ve věku 102 let. Vše je, jak bylo, pracovní stůl, knihy, obrazy, cenné předměty z jeho výprav. A bude i nadále.