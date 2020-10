Ženu vyhodili z letadla poté, co uhodila letušku do obličeje

Incident, jenž se před několika dny odehrál na letu z Miamy do Atlanty kdosi z cestujících natočil. Žena na záznamu nadává letušce, zatímco má roušku staženou pod bradou. „Neměla jste se mě dotýkat. Strčila jste do mě,“ řekla stevardce, poté, co ji uhodila do obličeje.

V letadle tou dobou cestovaly i dvě novinářky, píše server Independent. Podle reportérky Katty Kayové se musel letoun vrátit k bráně, protože jedna z pasažérek si odmítla nasadit roušku správně.

„Proč se vůbec cpát do letadla, když se odmítáte podřídit pravidlům? Nezapnula by si snad pás? Začala by na palubě kouřit?“ uvedla na adresu ženy a dodala, že personál situaci řešil zodpovědně a s notnou dávkou trpělivosti.

Po návratu k bráně si pro pasažérku a jejího společníka přišla policie, která je z letadla vyvedla. Let byl i tak opožděn, protože problematická žena prý nechtěla opustit nástupní most neboli chobot. „Kapitán řekl, že něco takové za 33 let, co létá, neviděl,“ doplnila Kayová.

Druhá z novinářek Suzanne Kianpourová popsala incident obdobně. Vysvětlila, k čemu v letadle došlo, a že musela zasáhnout policie.