Ženu málem vykázali z letadla kvůli nápisu na tričku

K incidentu došlo už koncem října, do médií se informace o něm dostaly až nyní. Goyalová cestovala z Floridy do Las Vegas a nápis na jejím tričku hned upoutal pozornost posádky. Dva zaměstnanci se prý velmi rychle naštvali a požadovali, ať se cestující převlékne. „Je to ironické tričko. Lidé se tomu většinou zasmějí, protože to chápou,“ vysvětlila žena a dodala, že uctívačkou ďábla skutečně není.