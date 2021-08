Žena si spletla data. Na svůj let z Chorvatska dorazila s ročním předstihem

Úsměvné chyby se dopustila nejmenovaná žena při cestě z Chorvatska. Na let společnosti easyJet do Milána totiž dorazila o rok dříve. Omylem si udělala rezervaci až na léto 2022 a při online odbavení si kvůli nepozornosti pouze přikoupila zavazadla, aniž by obdržela letenku.