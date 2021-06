Žena nastoupila do špatného letadla. Místo v Belfastu skončila v Gibraltaru

„Řekli mi, že budeme přistávat za hodinu a čtvrt. Copak tenhle let nemíří do Belfastu?“ cituje 25letou ženu server BBC. „Řekli mi, že letíme do Gibraltaru a já odpověděla, že jsem v tom případě ve špatném letadle.“

Carginová měla původně koncem května namířeno z Manchesteru do Belfastu, v Severním Irsku má totiž rodinu, kterou jezdí pravidelně navštěvovat. Na letišti pak čekala u špatné odletové brány, protože na informačních tabulích chyběly údaje o letu, proto ženě chyba ani nedošla. A nedošla ani personálu aerolinek easyJet při skenování letenky, která byla do úplně jiné destinace.

Na palubě pak Carginová usnula a po probuzení měla za to, že bude brzy v cíli. Zjistila však, že se od Belfastu naopak vzdaluje. „Byla jsem v šoku, bála jsem se. A taky jsem si říkala, jak se dostanu domů a co budu dělat v Gibraltaru,“ konstatuje Carginová. „Přemýšlela jsem o rodičích, kteří mě pravidelně vyzvedávají na letišti a nemají teď tušení, kde jsem.“

Rodiče byli rovněž zcela mylně informováni, že jejich dcera odletěla do španělského Alicante. Spojit se s nimi mohla až poté, co přistála v Gibraltaru. Nakonec se obratem vrátila letadlem do Manchesteru a do Belfastu dorazila o dvanáct hodin později, než původně měla.