Zapište bagety na seznam UNESCO, volají francouzští pekaři

„Neexistuje jediné tajemství, které by pečení dobré tradiční bagety obestíralo. Vyžaduje to pouze čas, know-how, správný způsob pečení a dobrou mouku bez aditiv,“ vysvětluje majitel osmi pekařství Mickael Reydellet.

Už koupě poctivě a ručně vyráběné bagety je ve Francii brána za jakýsi rituál. Tradiční pekaři se ale obávají, že by mohly jejich bagety pomalu ustoupit prefabrikátům. Navrhují proto jejich zapsání na seznam nehmotného kulturního dědictví, uvádí server CNN.

To by mohlo i do budoucna ochránit ono zmiňované know-how předávané z generace na generaci a také pomoci upevnit pozici tradiční bagety před napodobeninami ve světě.