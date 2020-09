Zámek v Chotěbuzi půlstoletí chátrá

V minulosti se hovořilo o tom, že obec chce zámek zdemolovat. To by památkářům vadilo. Ředitel ostravského pracoviště NPÚ Michal Zezula si dokáže představit maximálně částečnou demolici.

„To znamená vyklizení zborcených konstrukcí a statické zajištění těch, které jsou ještě v pořádku. V torzální podobě může zámek existovat dlouhá desetiletí,“ popsal s tím, že v případě demolice by v areálu zůstala jen hláska a vstupní brána. „To už by však nedávalo smysl, areál by už nesloužil jako doklad historického vývoje Chotěbuzi i Těšínska,“ zdůraznil.

Demolice, ani částečná, není podle něj v plánu. „Pokud by to mělo zůstat v majetku obce, tak bychom zkoušeli ve spolupráci se statikem, zda by bylo možné to zakonzervovat, tak aby to bylo třeba v režimu ruiny. To je ale daleká budoucnost,“ uzavřel Harok.