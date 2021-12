Zámek Lednice je čtvrtstoletí v UNESCO. Kastelánka se za něj už nestydí

„Původně nabízel zámek jen reprezentační sály v hlavní části. Vedle měla vysoká škola ubytovnu, menzu, sklady. To bylo do 90. let, poté nám prostory předali, byly v dezolátním stavu,“ vzpomíná kastelánka. Když začali jezdit komisaři UNESCO, aby zmapovali památky a území, za zámek se styděla. Dnes už nemá zač.