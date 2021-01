Zámek Český Krumlov obnovuje Mincovnu, vznikne i galerie

Památkáři letos zrestaurují i západní fasádu hrádku a omítky na spodní části věže. Uvedli to ředitel jihočeských památkářů Petr Pavelec a mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová.

Mincovna získala svůj současný vzhled po požáru v roce 1728, kdy se přestavěla podle plánů architekta A. E. Martinelliho. Je to čtyřpodlažní budova na II. nádvoří, v barokním slohu. První zmínky o ní sahají do roku 1686, kdy dal kníže Jan Kristián I. z Eggenberku rozkaz, aby pokračovaly práce na Mincovně. Dokončil ji stavitel Jakub Maggi v roce 1693.

Později byla v patře kancelář stavebního úřadu a byty, v přízemí úřadovny místního soudu a lovčí úřad. Suterén se využíval do 90. let 20. století jako archiv. Když se v roce 1995 přestěhoval Státní okresní archiv do nové budovy na plešiveckém předměstí, bylo možné upravit velkou část interiérů v přízemí, kde jsou pokladny a návštěvnické centrum.