Zámecká věž v Karlových Varech se otevře veřejnosti

Zámecká věž je pozůstatkem hradu, který nechal vystavět v roce 1349 Karel IV. Zajímavostí je možný přístup na věž výtahem. „Expozice podtrhuje principy zápisu a výjimečnost nejen našeho města, ale celého společenství Great Spa Towns of Europe,“ uvedla UNESCO koordinátorka pro Karlovy Vary Lucie Sochorková.

Kam v Karlových Varech? Tipy na výlety ve městě i do přírody

Výstava bude po slavnostním otevření k dispozici každý den od deseti hodin dopoledne do šesti hodin večer, přičemž vstupenku za padesát korun pro dospělého bude možné pořídit přímo na místě. Studenti, ZTP, důchodci a děti do šesti let platí polovic.