Zájem o letní dovolené je enormní. Nabídka last minute bude omezená

Doplnil, že zlom nastal na začátku ledna a od té doby se prodeje nezastavily, a to ani v březnu, dubnu či květnu, které dříve patřily ke klidnějším měsícům.

Mluvčí CK Fischer Jan Bezděk trend potvrzuje a zároveň upozorňuje, že je letošní sezona ovlivněna také externími vlivy, mimo jiné inflací, které mají dopady na cenu zájezdů. Lidé by proto měli počítat třeba s tím, že ceny last minute zájezdů nebudou klesat tak jako dříve. „Naopak by mohly stoupat, protože cena leteckého paliva se od začátku roku zdvojnásobila,“ uvedl Bezděk.