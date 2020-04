Zahrada hradu Pernštejn se probouzí k životu

Z podrostu tu a tam vykukovala torza historických stavbiček. Scházelo málo a ze zahrady by nezbylo vůbec nic. Její obnova je podle odborníků světovým unikátem.

Na stráň pod hradem umístil desítky drobných stavbiček se zákoutími, vhodnými k odpočinku. Zahrada měla i svoji užitnou funkci. Ryby, dokonce i hlemýždi, ovoce a zelenina, to vše z ní putovalo do hradní kuchyně. Jenže údržba zahrady byla finančně náročná.

Proto začala již v 19. století pustnout. Ještě před třemi roky její návštěvník kvůli hustému porostu ani netušil, že se nachází přímo pod Pernštejnem. Situaci asi nejlépe dokresluje to, že na místě nyní obnovovaného pětihektarového areálu bylo nutné pokácet zhruba 500 stromů.

Základy některých zaniklých objektů se podařilo najít až před zahájením prací georadarem. „Příroda na jedné straně část zdí a cestiček zakonzervovala. Prostě je překryla hlínou. Stačilo ji odstranit a kamenivo přeskládat. Na druhé straně vichřice vyvracely stromy v parku a jejich kořeny doslova přeorávaly celou oblast. Kdybychom se do projektu pustili později, nebylo by už moc co zachraňovat,“ řekla Právu Klára Zábojníková z památkového ústavu.