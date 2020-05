Žádné bufety ani portýři? Hotely se zřejmě po koronaviru hodně promění

Podle Andersona jsou změny v hotelech zřejmě nevyhnutelné do doby, než bude objevena účinná vakcína na nemoc covid-19. Pocítí je hosté, kteří navštěvují ubytovací zařízení vyšší i nižší kategorie. Zmizí nejspíš bufetové stoly a také minibary z pokojů. Luxusnější hotely se pak zřejmě rozloučí s různými wellness službami, jako jsou třeba masáže, ale také s portýry, kteří hostům nosí kufry do pokojů. Žádanější budou také bezkontaktní přihlášení do hotelu.

„Budeme chtít okleštit všechno nezbytné a v podstatě jen vejít do hotelu, zamířit do výtahu, otevřít pokoj bez nutnosti na cokoli sahat a vejít do vydezinfikované místnosti,“ míní Anderson.

Větší důraz na úklid

Hygiena a čistota budou hrát po odeznění pandemie asi tu nejzásadnější roli. Třeba Americká hotelová asociace vydala v pondělí nová doporučení, jak nejen k úklidu přistupovat. S pravidly ale přicházejí i samotné řetězce, například Hilton. Ten zkoumá užití nových technologií, konkrétně elektrostatiky a ultrafialového světla k čištění povrchů a objektů. Stejně tak Marriott. Řetězce také plánují odstranit spoustu nábytku a přeskládat prostory tak, aby měli hosté dostatek místa a mohli dbát na bezpečné rozestupy. Z toho důvodu by do výtahu mohli zřejmě jen čtyři lidé najednou.

Hovoří se rovněž o kontrolním měření tělesné teploty, což plánují v budoucnu zavést i některá letiště. Týkat se to nebude jen hostů, ale i samotných zaměstnanců. Plánují to některé hotely v USA, například The Venetian v Las Vegas, ale třeba i v Singapuru.

Podle Rudyho Tauschera, manažera hotelu Four Seasons v New Yorku, který momentálně nabízí prostory zdravotníkům, se zákaznická zkušenost jistě změní. Třeba pokoje by po předchozích hostech mohly být k dispozici až po 24 hodinách. „Často se někdo z hotelu odhlásil dopoledne a večer už byl pokoj opět obsazený,“ vysvětlil. „Jakmile se obchod zase rozjede, očekávání a potřeby hostů se změní,“ doplnil.