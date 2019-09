Za pyramidami nejen do Gízy. Starší jsou v Dahšúru a Sakkáře

Naopak Červená pyramida je vzorovou stavbou se stranami o délce 220 metrů, která se tyčí do stometrové výšky. Jde o třetí největší egyptskou pyramidu po Cheopsově a Rachefově v Gíze. V klidu se kolem ní můžete projít, aniž by vás někdo každou chvíli jako v Gíze otravoval dotazem, zda se chcete projet na velbloudu či si koupit nějakou cetku.

Cesta do středu pyramidy jednoznačně patří k těm nejnáročnějším vůbec. Nejenže budete muset nejdříve vyšplhat do její třetiny, ale pak vás čeká sestup do jejího nitra chodbou širokou něco málo přes metr a dlouhou přes šedesát metrů. Ten, kdo by čekal velkolepou vnitřní výzdobu, bude zklamán, protože uvnitř pyramidy jsou jen tři velké prázdné komory.