Za očkování šance na rok létání zdarma, lákají aerolinky věrné cestující

Do neobvyklé loterie se mohou zájemci, kteří musejí být zároveň členy věrnostního programu MileagePlus, zapojit od této středy až do 22. června. Stačí skrze internetové stránky společnosti či mobilní aplikaci aerolinek nahrát důkaz o očkování.

Všichni se tak zapojí do slosování o celkem 30 zpátečních letů pro dva do všech destinací, které United obsluhují. Prvního července pak bude vylosováno pět lidí, kteří získají hlavní cenu. Tou budou roční bezplatné lety rovněž pro dvě osoby a do zemí, do nichž aerolinky létají.