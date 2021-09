Za kulturou do dvou tisíc metrů aneb Když se Dolomity rozezní hudba

Vyčistit si hlavu, dát si do těla nebo se pokochat výhledy. Důvodů, proč vyrazit do hor, by se našlo mnoho. V italském Trentinu k nim přidávají ještě jeden — kulturu. Už čtvrtstoletí se na horských loukách každé léto, vyjma loňského, koná festival Tóny Dolomit, který propojuje turistiku s poslechem hudby. Třeba ve dvou tisících metrech nad mořem.