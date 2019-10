Vyhlášené památky snižují návštěvnost

Podobně vytížená jako Český Krumlov je i Hluboká nad Vltavou, kde se na zámek letos podívalo už přes čtvrt milionu lidí. „I my se dotýkáme limitů, na konci září to už bylo 255 tisíc lidí. Už jsme maličko za hranou zdravé návštěvnosti. Nechceme už jít do kvantity v návštěvnosti, ale spíše do kvality prohlídek,“ konstatoval kastelán zámku v Hluboké nad Vltavou Martin Slaba.