Vyrazíme dveře, vyhrožovali cestující kvůli zpoždění letadla pilotům

Čtvrteční let společnosti Air India z Dillí do Bombaje se zpozdil celkově o osm hodin kvůli technické závadě. Pasažéři podle všeho strávili podstatnou část na palubě letadla, což některé z nich značně rozčílilo. Začali se proto dobývat do kokpitu a pokřikovat na piloty. „Kapitáne, vyjděte ven,“ volal jeden z cestujících. „Nulo,“ přidal se další.