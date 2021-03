Vítkův hrádek zažil skvělý začátek roku

Vzhledem k odlehlosti lokality to v tuto dobu nebylo zvykem, i když jsou z Vítkova hrádku nejkrásnější výhledy na Lipno i Alpy. „Standardně jsme v tuto dobu měli od pondělí do pátku zavřeno. Na Vítkův hrádek nikdo nepřišel. Letos však byla situace jiná,“ uvedl Miroslav Kovačičín, který stojí za obnovou této hradní zříceniny a je předsedou spolku na jeho obnovu.

Důvodem dosavadního zájmu bylo také to, že se jednalo o jednu z mála otevřených památek v Jihočeském kraji. Na zříceninu se do této doby nevztahovala tak přísná opatření kvůli koronaviru, protože lidé se v areálu Vítkova hrádku pohybují venku. Navíc směr prohlídky je oboustranný, návštěvníci proudí v jednom směru a při prohlídce se vůbec nemusí potkat. Nyní to však už neplatí a opatření se vztahují i na tuto zříceninu.