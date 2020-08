Visící skleněná chatka je nejnovějším lákadlem Lotyšska

Přestože chatka nedisponuje žádným zázemím, jako je toaleta či sprcha, je o přespání velký zájem a do konce léta jsou termíny zcela zaplněné. Je to zřejmě i tím, že kvůli koronaviru se mnoho Lotyšů rozhodlo trávit dovolenou doma, a tak vyrážejí poznávat svou vlast, zejména do odlehlejších a venkovských oblastí.