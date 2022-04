Ve švýcarském hotelu mají bolehlav i abstinenti

Když dorazíte zubačkou do cílové stanice, popojdete jen pár desítek metrů do kopce a jste u hotelu, který se od 60. let minulého století dubluje i jako astronomická observatoř. Už během samotné cesty zubačkou jsou výhledy na Matterhorn dechberoucí, to jistě. Avšak teprve při pohledu od hotelu můžete dostat do záběru se světoznámou horou i samotnou zubačku. Pak je kýčovitý výhled zcela kompletní.