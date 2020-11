Ve stopách mrtvých. Londýnský palác láká na duchařské prohlídky

„Někteří byli natolik odvážní, aby otevřeli dveře. Spatřili mladou dívku v bílých šatech, jak galerií prochází a pak náhle jako by ji táhli stráže zpět chodbou. Celou dobu naříkala a plakala,“ uvedla Cooperová.

Nebyl to ovšem jen personál paláce za viktoriánské éry, který o podobných příbězích mluvil. Podle průvodkyně zažili i současní návštěvníci okamžiky, kdy jim vlasy vstávaly hrůzou.

„Před lety, na dvou oddělených prohlídkách jen s lucernou, dvě dámy zkolabovaly, když do galerie vstoupily. Když pak přišly sobě, uvedly, že při vstupu ucítily hrozný chlad, jako by vešly do mrazáku a někdo je praštil. Pak omdlely a šly k zemi,“ dodává průvodkyně.