Ve Francii se radují z návratu amerických turistů

Francie dlouhá léta platila za vůbec nejnavštěvovanější zemi světa. To se však značně změnilo s příchodem pandemie koronaviru. Teď se situace pomalu vrací do normálu, přičemž to vypadá, že letní turistickou sezonu vyloženě zachrání návštěvníci ze Severní Ameriky, které Francouzi vítají s otevřenou náručí.